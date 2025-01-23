В Красноярском крае более 23 тыс. человек остались без электричества

«Провел оперативный штаб по ликвидации последствий ночного урагана. Из-за сильного ветра без электричества остались более 23 тыс. человек в 44 населенных пунктах края. Специалисты устраняют порывы сетей, численность бригад ресурсоснабжающих организаций увеличена. Ситуация находится под контролем», — написал Котюков.
По словам губернатора, учитывая ожидаемое резкое похолодание, главам территорий поручено ввести особые режимы реагирования и заранее подготовить резервные источники энергии, чтобы не допустить перебоев с теплоснабжением. «Ключевая задача сегодня — восстановить электроснабжение во всех районах края», — написал Котюков.
«Россети Сибири» в своем Telegram-канале сообщили, что по всей территории Красноярского края работают 86 бригад и 109 единиц техники. «К ним двигается поддержка: три бригады “Хакасэнерго” двигаются в Ужур, резервные бригады Минусинских электрических сетей подъезжают в Шарыпово, еще одна — направляется на помощь из Кузбасса», — пояснили в компании.
Синоптики Среднесибирского УГМС отмечают 23 января ухудшение погодных условий в Красноярском крае — ветер местами достигает 25 м/с и выше, метель, гололед. На севере региона в Богучанском районе на трех участках автодорог регионального значения из-за гололеда введено ограничение движения для пассажирского транспорта. Также из-за непогоды закрыта автодорога Дудинка — Алыкель (аэропорт Норильск).