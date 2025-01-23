В Красноярском крае более 23 тыс. человек остались без электричества

«Россети Сибири» в своем Telegram-канале сообщили, что по всей территории Красноярского края работают 86 бригад и 109 единиц техники. «К ним двигается поддержка: три бригады “Хакасэнерго” двигаются в Ужур, резервные бригады Минусинских электрических сетей подъезжают в Шарыпово, еще одна — направляется на помощь из Кузбасса», — пояснили в компании.