Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Бурятии 23 января 2025

Землетрясение в Бурятии 23 января 2025 зарегистрировали сейсмологи. Как сообщили на сайте единой геофизической службы РАН, событию присвоен 10.7 энергетический класс. В этот раз трясло на Байкале.
Землетрясение в Бурятии 23 января 2025.
— Землетрясение зарегистрировали в 05:59:54 по Гринвичу. Время по Гринвичу отстает от Иркутского времени на 8 часов. Широта — 53.70, долгота — 108.89, — поделились специалисты.
Судя по координатам землетрясение в Бурятии 23 января 2025 произошло вблизи полуострова Святой Нос и поселка Кабурлик. Обошлось без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры.