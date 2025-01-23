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Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Бурятии 23 января 2025

Сейсмособытию присвоили 10 энергетический класс.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Землетрясение в Бурятии 23 января 2025 зарегистрировали сейсмологи. Как сообщили на сайте единой геофизической службы РАН, событию присвоен 10.7 энергетический класс. В этот раз трясло на Байкале.

Землетрясение в Бурятии 23 января 2025.

— Землетрясение зарегистрировали в 05:59:54 по Гринвичу. Время по Гринвичу отстает от Иркутского времени на 8 часов. Широта — 53.70, долгота — 108.89, — поделились специалисты.

Судя по координатам землетрясение в Бурятии 23 января 2025 произошло вблизи полуострова Святой Нос и поселка Кабурлик. Обошлось без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры.