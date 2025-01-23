КНБ перекрыл крупный канал поставки наркотиков в Астану

Сообщается, что при транспортировке наркотиков был задержан «наркокурьер». В ходе досмотра автотранспорта обнаружено и изъято 45 килограммов гашиша и 312 килограммов марихуаны. Кроме того, по результатам обысков дополнительно изъято 1,6 тонны марихуаны, а также один килограмм гашиша.