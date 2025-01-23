КНБ перекрыл крупный канал поставки наркотиков в Астану

Сообщается, что при транспортировке наркотиков был задержан «наркокурьер». В ходе досмотра автотранспорта обнаружено и изъято 45 килограммов гашиша и 312 килограммов марихуаны. Кроме того, по результатам обысков дополнительно изъято 1,6 тонны марихуаны, а также один килограмм гашиша.
«Известно, что наркотики предназначались для оптового и розничного сбыта в северных регионах Казахстана. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Подозреваемые находятся под стражей», — говорится в сообщении.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению.