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КНБ перекрыл крупный канал поставки наркотиков в Астану

Комитет национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры пресек региональный канал поставок наркотиков из южных областей Казахстана в Астану, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что при транспортировке наркотиков был задержан «наркокурьер». В ходе досмотра автотранспорта обнаружено и изъято 45 килограммов гашиша и 312 килограммов марихуаны. Кроме того, по результатам обысков дополнительно изъято 1,6 тонны марихуаны, а также один килограмм гашиша.

«Известно, что наркотики предназначались для оптового и розничного сбыта в северных регионах Казахстана. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Подозреваемые находятся под стражей», — говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению.