В Чистопольском районе стая собак напала на пожилую женщину. Как сообщают очевидцы, это произошло в поселке Луч. В результате местная жительница получила травмы и была госпитализирована в медучреждение.
Как пояснили в администрации Чистопольского района, собаки не являются бродячими. По предварительной информации, на улице они оказались из-за недосмотра одного из членов семьи, где содержались животные.
В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Напомним, в ноябре в Казани собаки растерзали женщину, когда она звонила в службу спасения. Ее муж рассказал подробности трагедии. По его словам, после пропажи жены он предположил, что она могла провалиться в колодец. В результате владельца базы, чьи собаки насмерть загрызли женщину, отправили под домашний арест. В декабре мера пресечения была продлена.
Всего за девять месяцев 2024 года в Татарстане 3,7 тысячи человек подверглись нападениям бродячих собак. Случаев бешенства не зафиксировано.