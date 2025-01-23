В Чистопольском районе стая собак напала на пожилую женщину

Напомним, в ноябре в Казани собаки растерзали женщину, когда она звонила в службу спасения. Ее муж рассказал подробности трагедии. По его словам, после пропажи жены он предположил, что она могла провалиться в колодец. В результате владельца базы, чьи собаки насмерть загрызли женщину, отправили под домашний арест. В декабре мера пресечения была продлена.