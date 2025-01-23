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В Чистопольском районе стая собак напала на пожилую женщину

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Источник: Комсомольская правда

В Чистопольском районе стая собак напала на пожилую женщину. Как сообщают очевидцы, это произошло в поселке Луч. В результате местная жительница получила травмы и была госпитализирована в медучреждение.

Как пояснили в администрации Чистопольского района, собаки не являются бродячими. По предварительной информации, на улице они оказались из-за недосмотра одного из членов семьи, где содержались животные.

В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Напомним, в ноябре в Казани собаки растерзали женщину, когда она звонила в службу спасения. Ее муж рассказал подробности трагедии. По его словам, после пропажи жены он предположил, что она могла провалиться в колодец. В результате владельца базы, чьи собаки насмерть загрызли женщину, отправили под домашний арест. В декабре мера пресечения была продлена.

Всего за девять месяцев 2024 года в Татарстане 3,7 тысячи человек подверглись нападениям бродячих собак. Случаев бешенства не зафиксировано.

несчастный случай