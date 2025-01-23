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Ослепшая жена главы еврейской общины потребовала 27 миллионов от хирурга

Более 27 миллионов рублей потребовала жена президента Федерации еврейских общин, ослепшая после блефаропластики, с врача, делавшего операцию. Как рассказал SHOT адвокат пострадавшей Александр Добровинский, всего 46-летняя Инна Борода, требует отсудить у хирурга Екатерины Лонской 27 670 495 рублей — сумму, которая уже ушла на все операции и расходы по восстановлению зрения.

Источник: Телеграм-канал Shot

Главная же цель судебного разбирательства — не допустить, чтобы Лонская вновь могла заниматься врачебной деятельностью.

«Это ровно та сумма, которая уже была потрачена на операции по восстановлению зрения, проживание, питание, транспортные расходы и расходы на реабилитацию и пр. Хочу обратить внимание, что это всё — физические траты, которые понесла Инна Борода для того, чтобы восстановить зрение, которого её лишила г-жа Лонская», — заявил Добровинский.

Как ранее рассказывал SHOT, Инна Борода решила удалить нависшую кожу на веках в октябре 2023 года, для чего обратилась в частную клинику «КЛАЗКО». Операцию провела хирург Екатерина Лонская, но в процессе что-то пошло не так: в результате пациентка не смогла закрывать глаза, испытывала сильные боли и начала стремительно слепнуть. Исправлять последствия пришлось в итальянской клинике — там после ещë 4 операций Инне смогли восстановить зрение на 30 процентов и лишь на одном глазу. Позднее хирурга отправили под домашний арест.

здоровье