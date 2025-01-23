Ослепшая жена главы еврейской общины потребовала 27 миллионов от хирурга

Как ранее рассказывал SHOT, Инна Борода решила удалить нависшую кожу на веках в октябре 2023 года, для чего обратилась в частную клинику «КЛАЗКО». Операцию провела хирург Екатерина Лонская, но в процессе что-то пошло не так: в результате пациентка не смогла закрывать глаза, испытывала сильные боли и начала стремительно слепнуть. Исправлять последствия пришлось в итальянской клинике — там после ещë 4 операций Инне смогли восстановить зрение на 30 процентов и лишь на одном глазу. Позднее хирурга отправили под домашний арест.