В Железногорске водитель иномарки сбил 16-летнего подростка на «зебре»

По предварительной версии ГИБДД Красноярского края, все произошло утром на улице Свердлова, 63.
В результате аварии 16-летнего школьника увезли в больницу с серьезными травмами. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Сотрудники ведомства напоминают автомобилистам о необходимости снижать скорость перед «зеброй». Пешеходам же следует дожидаться полной остановки транспортных средств перед пересечением проезжей части.
Ранее мы писали, что около станции Минино в лесном массиве заплутал 60-летний лыжник.