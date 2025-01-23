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В Железногорске водитель иномарки сбил 16-летнего подростка на «зебре»

Под Красноярском 68-летний водитель сбил подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

По предварительной версии ГИБДД Красноярского края, все произошло утром на улице Свердлова, 63.

В результате аварии 16-летнего школьника увезли в больницу с серьезными травмами. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Сотрудники ведомства напоминают автомобилистам о необходимости снижать скорость перед «зеброй». Пешеходам же следует дожидаться полной остановки транспортных средств перед пересечением проезжей части.

Ранее мы писали, что около станции Минино в лесном массиве заплутал 60-летний лыжник.