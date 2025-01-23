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Убившей брата крымчанке вынесли приговор

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости Крым. Жительницу Феодосии приговорили к шести годам колонии за убийство брата. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.

Источник: РИА "Новости"

В ходе следствия было установлено, что во время распития спиртных напитков у женщины произошел конфликт с родным братом, в ходе которого она ударила родственника ножом в грудь.

Крымчанку задержали сотрудники полиции, вину в совершении преступления она признала частично.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал жительницу города виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), приговорив ее к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.