Деньги списывают мигом: владельцев банковских карт предупредили об опасности

Об этом всех граждан предупредили в Роскачестве, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснили эксперты, отличить их от оригинальных может быть достаточно сложно. Сегодня жулики пользуются тем, что на iPhone нет мобильных приложений популярных банков, поэтому активно создают подделки, пишет РИА Новости.
Однако опасность грозит и владельцам смартфонов, работающих на базе операционной системы Android. Они также могут скачать фальшивое приложение просто по невнимательности. Нужно знать главные ключевые приметы подделки.
Как объяснили специалисты, у фальшивых банковских приложений всегда очень мало отзывов в электронных магазинах, и большинство из них отрицательные. Также подделка всегда копирует фирменный стиль настоящего банка.
Их самая большая опасность заключается в том, что при их загрузке крадутся данные банковских карт, в том числе и CVV-коды. В результате мошенники получают доступ к мобильному банкингу и мигом списывают деньги.