В Самаре лишили свободы двух мужчин, которые изготавливали наркотики

Самарский областной суд вынес приговор двум участникам преступной группы, которая поставляла прекурсоры и химические реагенты для изготовления наркотиков и их сбыта в особо крупном размере в другие регионы РФ. Об этом сообщили в УФСБ по Самарской области.
«В феврале 2024 года 28-летние мужчины были задержаны с поличным в момент производства наркотического средства. На них завели уголовное дело», — рассказали в пресс-службе.
Во время обследования земельного участка удалось найти наркотик массой более 1 кг, лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры. Суд признал участников преступной группы виновными.
Каждого из них лишили свободы на 15 лет и 1 месяц. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима.