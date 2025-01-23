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В Самаре лишили свободы двух мужчин, которые изготавливали наркотики

В Самаре двух участников преступной группы осудили за изготовление наркотических средств.

Источник: Комсомольская правда

Самарский областной суд вынес приговор двум участникам преступной группы, которая поставляла прекурсоры и химические реагенты для изготовления наркотиков и их сбыта в особо крупном размере в другие регионы РФ. Об этом сообщили в УФСБ по Самарской области.

«В феврале 2024 года 28-летние мужчины были задержаны с поличным в момент производства наркотического средства. На них завели уголовное дело», — рассказали в пресс-службе.

Во время обследования земельного участка удалось найти наркотик массой более 1 кг, лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры. Суд признал участников преступной группы виновными.

Каждого из них лишили свободы на 15 лет и 1 месяц. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима.