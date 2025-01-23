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В Севастополе с побережья вывезли более 260 тонн загрязненного мазутом грунта

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Свыше 260 тонн грунта, загрязненного мазутом, вывезли с прибрежной территории в Севастополе с начала января, когда на пляжах обнаружили первые случаи загрязнения из-за ЧП с танкерами в акватории Черного моря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: Reuters

«Нефтепродукты убирали на пляже “Толстяк”, на побережье возле яхт-клуба “Юг”, в Казачьей бухте. Продолжился вывоз ранее собранного загрязненного грунта с пляжа “Наш парус”. За все время работ вывезено 266,14 тонны. Вывоз мешков с побережья продолжается», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

В четверг спасатели и волонтеры работают в Голубой бухте. Кроме того, продолжается обследование береговой линии и акватории. По словам главы города, 26 птиц находятся в государственной ветеринарной клинике на реабилитации.

экология