В Севастополе с побережья вывезли более 260 тонн загрязненного мазутом грунта

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Свыше 260 тонн грунта, загрязненного мазутом, вывезли с прибрежной территории в Севастополе с начала января, когда на пляжах обнаружили первые случаи загрязнения из-за ЧП с танкерами в акватории Черного моря. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.