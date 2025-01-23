В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей

«ФСБ Российской Федерации совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО “Россети Северный Кавказ”, его филиала “Ингушэнерго” и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подозреваемые похитили более 66 миллионов рублей, выделенных на строительство электрической подстанции «Плиево-Новая» в Назрановском районе Ингушетии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Отмечается, что во время обысков у подозреваемых «обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность фигурантов уголовного дела».
«Решением Магасского районного суда в отношении восьми обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они доставлены и помещены в СИЗО», — уточняет ведомство.