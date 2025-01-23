Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей

НАЛЬЧИК, 23 янв — РИА Новости. Бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ» и его филиала «Ингушэнерго» подозревают в хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции, арестованы восемь человек, сообщило региональное УФСБ.

Источник: © РИА Новости

«ФСБ Российской Федерации совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО “Россети Северный Кавказ”, его филиала “Ингушэнерго” и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемые похитили более 66 миллионов рублей, выделенных на строительство электрической подстанции «Плиево-Новая» в Назрановском районе Ингушетии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Отмечается, что во время обысков у подозреваемых «обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность фигурантов уголовного дела».

«Решением Магасского районного суда в отношении восьми обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они доставлены и помещены в СИЗО», — уточняет ведомство.

ФСБ