В Ингушетии арестовали восемь человек по делу о хищении 66 миллионов рублей

НАЛЬЧИК, 23 янв — РИА Новости. Бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ» и его филиала «Ингушэнерго» подозревают в хищении более 66 миллионов рублей при строительстве электроподстанции, арестованы восемь человек, сообщило региональное УФСБ.