Около Витязево со дна моря собрали 350 кг мазута

Также водолазы продолжают работы на затонувшем танкере «Волгонефть». Обследуется дно, акватория и подводная инфраструктура пляжей. Применяется подводный беспилотник. Всего осуществлен 21 водолазный спуск, отметили в МЧС. Вокруг севшего на мель танкера установлено более 2 км боновых заграждений. Проводится сбор мазута с труднодоступных участков побережья около судна.