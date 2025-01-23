Около Витязево со дна моря собрали 350 кг мазута

«За прошедшие сутки было обследовано дно и причал в районе н. п. Витязево Краснодарского края. Под водой вручную собрано и поднято на поверхность 7 мешков (350 кг) с нефтепродуктами», — сказали в МЧС.
Также водолазы продолжают работы на затонувшем танкере «Волгонефть». Обследуется дно, акватория и подводная инфраструктура пляжей. Применяется подводный беспилотник. Всего осуществлен 21 водолазный спуск, отметили в МЧС. Вокруг севшего на мель танкера установлено более 2 км боновых заграждений. Проводится сбор мазута с труднодоступных участков побережья около судна.
В Краснодарском крае, Республике Крым ежедневно специалисты обследуют береговую линию протяженностью более 955 км. Собрано около 172 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.
«На 20 участках проведения работ зафиксированы случаи локальных незначительных выбросов фракций нефтепродуктов», — добавили в МЧС.
В акватории Черного моря для обработки нефтяных пятен на площади почти 44 тыс. кв. м, использовано около 5 тонн сорбента, собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости.