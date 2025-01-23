В Петербурге на журналистку напали во время репортажа

Как сообщал ранее телеканал «78», корреспондент Анастасия Курочкина, освещавшая ситуацию с запертой в машине собакой, подверглась нападению со стороны её хозяина: якобы мужчина вместо объяснений впал в ярость и, забрав ветрозащиту с микрофона, нанес Анастасии сильный удар в нос, из-за чего у девушки моментально пошла кровь. Канал также опубликовал короткое видео, на котором можно со спины увидеть мужчину с собакой в руках, который, предположительно, нападает на корреспондентку, а затем уходит, но его пытается догнать оператор.