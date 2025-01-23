В Петербурге на журналистку напали во время репортажа

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности по факту нападения на журналистку во время репортажа про запертую в машине собаку в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
«Следственным отделом по Василеостровскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)», — сообщает пресс-служба.
По данным следствия, 22 января съемочная группа телеканала «78» на 27-й линии Васильевского острова, согласно редакционному заданию, готовила репортаж про запертую в автомобиле собаку. Владелец собаки забрал питомца из машины и на вопросы корреспондента телеканала о причинах длительного нахождения животного в машине ударил ее рукой по лицу.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также местонахождения мужчины», — добавили в пресс-службе главка.
Как сообщал ранее телеканал «78», корреспондент Анастасия Курочкина, освещавшая ситуацию с запертой в машине собакой, подверглась нападению со стороны её хозяина: якобы мужчина вместо объяснений впал в ярость и, забрав ветрозащиту с микрофона, нанес Анастасии сильный удар в нос, из-за чего у девушки моментально пошла кровь. Канал также опубликовал короткое видео, на котором можно со спины увидеть мужчину с собакой в руках, который, предположительно, нападает на корреспондентку, а затем уходит, но его пытается догнать оператор.