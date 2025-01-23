Новый пожар в Калифорнии. Кадры с места происшествия

Пожарный тушит огонь в районе Кастаика к северу от Лос-Анджелеса.
Пустая трасса в Кастаике на фоне пожара.
Новый лесной пожар в Калифорнии вспыхнул 22 января.
Пожар, получивший имя Хьюз, разгорелся в 65 км к северу Лос-Анджелеса.
Пламя охватило леса в районе озера Кастаик.
Площадь стихийного бедствия составила до 37 кв. км, 31 тыс. человек эвакуирована, еще 23 тыс. ожидают распоряжений спасателей.
Пожарный наблюдает за сбросом воды.
Дым над холмами Кастаика.
Колонна пожарных на пути к месту распространения огня.
Предыдущий пожар в Калифорнии разгорелся 7 января и был признан самым масштабных в истории штата. Тогда выгорело более 16 тыс. га земли, погибло не менее 25 человек.