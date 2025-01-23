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Новый пожар в Калифорнии. Кадры с места происшествия

22 января в районе Кастаик в 65 км от Лос-Анджелеса вспыхнул лесной пожар. Он уже распространился на территории более 37 кв. км. 31 тыс. человек оповещена об обязательной эвакуации, еще 23 тыс. ожидают распоряжений спасателей.

Пожарный тушит огонь в районе Кастаика к северу от Лос-Анджелеса.

Источник: AP 2024

Пустая трасса в Кастаике на фоне пожара.

Источник: AP 2024

Новый лесной пожар в Калифорнии вспыхнул 22 января.

Источник: AP 2024

Пожар, получивший имя Хьюз, разгорелся в 65 км к северу Лос-Анджелеса.

Источник: AP 2024

Пламя охватило леса в районе озера Кастаик.

Источник: AP 2024

Площадь стихийного бедствия составила до 37 кв. км, 31 тыс. человек эвакуирована, еще 23 тыс. ожидают распоряжений спасателей.

Источник: AP 2024

Пожарный наблюдает за сбросом воды.

Источник: AP 2024

Дым над холмами Кастаика.

Источник: AP 2024

Колонна пожарных на пути к месту распространения огня.

Источник: AP 2024

Предыдущий пожар в Калифорнии разгорелся 7 января и был признан самым масштабных в истории штата. Тогда выгорело более 16 тыс. га земли, погибло не менее 25 человек.

Источник: Reuters
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