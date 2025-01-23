Новый пожар в Калифорнии. Кадры с места происшествия

22 января в районе Кастаик в 65 км от Лос-Анджелеса вспыхнул лесной пожар. Он уже распространился на территории более 37 кв. км. 31 тыс. человек оповещена об обязательной эвакуации, еще 23 тыс. ожидают распоряжений спасателей.