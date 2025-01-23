Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ужасное ДТП в Молдове: Автомобиль такси сбил женщину с двумя детьми — пострадавшие находятся в реанимации

Авария произошла в центре Вулканушет, у Дома культуры.

Шокирующий случай произошел в Вулканештах. В центре города перед Домом культуры автомобиль такси сбил женщину с двумя детьми.

Все пострадавшие с тяжелыми травмами были госпитализированы в Вулканештскую районную больницу и находятся в реанимации.