Ужасное ДТП в Молдове: Автомобиль такси сбил женщину с двумя детьми — пострадавшие находятся в реанимации

Шокирующий случай произошел в Вулканештах. В центре города перед Домом культуры автомобиль такси сбил женщину с двумя детьми.
Все пострадавшие с тяжелыми травмами были госпитализированы в Вулканештскую районную больницу и находятся в реанимации.
Авария произошла в центре Вулканушет, у Дома культуры.
Шокирующий случай произошел в Вулканештах. В центре города перед Домом культуры автомобиль такси сбил женщину с двумя детьми.
Все пострадавшие с тяжелыми травмами были госпитализированы в Вулканештскую районную больницу и находятся в реанимации.