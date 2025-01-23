Массовое ДТП с семью автомобилями случилось на проспекте Машерова в Минске

Согласно предварительным данным, 22 января, в среду, примерно в 17.00 на пересечении проспекта Победителей с проспектом Машерова столкнулись два автомобиля. Спустя некоторое время в соседней полосе из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулись пять машин. В ГАИ уточнили, что никто не пострадал в результате ДТП.