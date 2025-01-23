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Массовое ДТП с семью автомобилями случилось на проспекте Машерова в Минске

В Минске на проспекте Машерова столкнулись семь автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с семью автомобилями случилось на проспекте Машерова в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 22 января, в среду, примерно в 17.00 на пересечении проспекта Победителей с проспектом Машерова столкнулись два автомобиля. Спустя некоторое время в соседней полосе из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулись пять машин. В ГАИ уточнили, что никто не пострадал в результате ДТП.

Ранее ГАИ отреагировала на видео о ДТП с двумя погибшими на улице Сторожской, распространяемое в интернете: «Не соответствует действительности».

Тем временем в Минске квартира загорелась из-за мобильного телефона, с которым играла собака: «В комнате находилась 79-летняя женщина-инвалид».

Кроме того, профсоюз сказал, что минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и нехватку товара.