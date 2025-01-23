Массовое ДТП с семью автомобилями случилось на проспекте Машерова в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 22 января, в среду, примерно в 17.00 на пересечении проспекта Победителей с проспектом Машерова столкнулись два автомобиля. Спустя некоторое время в соседней полосе из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулись пять машин. В ГАИ уточнили, что никто не пострадал в результате ДТП.
Ранее ГАИ отреагировала на видео о ДТП с двумя погибшими на улице Сторожской, распространяемое в интернете: «Не соответствует действительности».
Тем временем в Минске квартира загорелась из-за мобильного телефона, с которым играла собака: «В комнате находилась 79-летняя женщина-инвалид».
Кроме того, профсоюз сказал, что минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и нехватку товара.