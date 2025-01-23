Предоплата обязательна. Как мошенники обманывают арендаторов жилья в Минске

Потерпевшие рассказали, что на специализированном сайте они нашли объявления о сдаче в аренду квартир. Двое человек (20 и 28 лет) поддались на уговоры арендодателей и в качестве гарантии сдачи жилья перечислили предоплату в размере Br300 и Br100. После этого лжеарендодатели перестали выходить на связь.
Еще один заявитель, 30-летний гражданин соседней страны, приехал в Минск по рабочей визе и также заинтересовался предложением, так как хотел арендовать хорошую квартиру по низкой стоимости. Но давление со стороны хозяев жилья, которые настаивали на предоплате в размере Br300, насторожило мужчину, и он обратился в милицию.
Возбуждены уголовные дела.
«Чтобы не попасться на уловки мошенников при аренде жилья, необходимо соблюдать следующие правила: всегда проверяйте документы на квартиру, просите собственника предъявить паспорт. Если владелец жилья показывает копии документов, требуйте посмотреть оригиналы. Не производите оплату без предварительного осмотра квартиры и заключения договора аренды. Прописывайте в договоре передачу авансового платежа, условия его возврата, берите расписку о выплате такового. Не переходите по ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах, не вводите на неизвестных сайтах данные своей БПК», — дополнили в ГУВД.