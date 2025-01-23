Предоплата обязательна. Как мошенники обманывают арендаторов жилья в Минске

«Чтобы не попасться на уловки мошенников при аренде жилья, необходимо соблюдать следующие правила: всегда проверяйте документы на квартиру, просите собственника предъявить паспорт. Если владелец жилья показывает копии документов, требуйте посмотреть оригиналы. Не производите оплату без предварительного осмотра квартиры и заключения договора аренды. Прописывайте в договоре передачу авансового платежа, условия его возврата, берите расписку о выплате такового. Не переходите по ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах, не вводите на неизвестных сайтах данные своей БПК», — дополнили в ГУВД.