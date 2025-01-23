В общей сложности в Севастополе вывезли более 266 тонн замазученного грунта.
О ситуации с ликвидацией последствий выброса мазута в городе-герое рассказал в своем telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он напомнил, что 22 января от нефтепродуктов очищали территорию пляжа «Толстяк» возле яхт-клуба в Казачьей бухте. Кроме того, в среду вывозили собранный ранее загрязненный грунт с пляжа «Наш парус». Только за 22 января из Качи было вывезено 21,4 тонны собранного грунта.
С утра 23 января спасатели и волонтеры работают в Голубой бухте. Также продолжается обследование акватории и береговой линии.
В настоящее время в ветеринарной клинике находятся 28 птиц.
Мы писали, в Крыму за сутки собрали более шести тонн мазута с пляжей. Мониторинг береговой линии ведется на 525 километрах от Керчи до села Портовое. Из них участники ликвидации ЧС очистили 181 километра береговой линии от нефтепродуктов, а за сутки вывезли более 11 тонн замазученного грунта и песка.