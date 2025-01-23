В общей сложности в Севастополе вывезли более 266 тонн замазученного грунта.

Мы писали, в Крыму за сутки собрали более шести тонн мазута с пляжей. Мониторинг береговой линии ведется на 525 километрах от Керчи до села Портовое. Из них участники ликвидации ЧС очистили 181 километра береговой линии от нефтепродуктов, а за сутки вывезли более 11 тонн замазученного грунта и песка.