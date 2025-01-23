Банду мошенников в сфере автокредитования задержали в Воронеже

Как сообщили в полиции, фигуранты дела убеждали малознакомых граждан оформлять на свое имя автокредиты. Взамен они обещали им вознаграждение в размере 100 тысяч рублей и своевременные выплаты по кредитам. Однако эти договоренности ими не соблюдались, потерпевшие были вынуждены сами выплачивать кредиты, при этом купленные на них машины мошенники продавали третьим лицам или оставляли себе.
Общий ущерб, причиненный действиями организованной группы, составил 18 млн рублей. В настоящее время двое подозреваемых находятся под стражей, еще четверо отпущены под подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ, «Мошенничество». Полицейские продолжают устанавливать всех участников преступной схемы.