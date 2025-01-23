Банду мошенников в сфере автокредитования задержали в Воронеже

Как сообщили в полиции, фигуранты дела убеждали малознакомых граждан оформлять на свое имя автокредиты. Взамен они обещали им вознаграждение в размере 100 тысяч рублей и своевременные выплаты по кредитам. Однако эти договоренности ими не соблюдались, потерпевшие были вынуждены сами выплачивать кредиты, при этом купленные на них машины мошенники продавали третьим лицам или оставляли себе.