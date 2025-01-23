Бывший ректор Воронежского опорного университета попросился на свободу

Заявление о смягчении наказания для 46-летнего Сергея Колодяжного пока не рассмотрено.
Колодяжный в начале 2023 года был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получил пять лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. При рассмотрении апелляционных жалоб и представления воронежский облсуд в июне переквалифицировал преступление экс-ректора на присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и увеличил срок лишения свободы до 7,5 лет. Как установлено в суде, Сергей Колодяжный в 2015—2020 годах присвоил 58 млн руб. преподавательских премий. Он свою вину не признал. При вынесении приговора ему было зачтено 2,5 года лишения свободы во время предварительного и судебного следствия.
В колонии № 2 в центре Воронежа Сергей Колодяжный находится с 20 июня 2023 года. Ровно год назад бывший ректор впервые попросил выпустить его на свободу. Тогда суд отказал ему в этом. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», Колодяжный на тот момент был трудоустроен в швейный цех колонии. За время работы разработал крой одежды для участников специальной военной операции.