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В Краснодаре потушили пожар в здании с рестораном и пекарней

В Краснодаре выясняют причины пожара в здании с рестораном и пекарней.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре потушили пожар в здании с рестораном и пекарней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В 10:50 возгорание по улице Зиповской полностью ликвидировано. К ликвидации пожара привлекались 57 специалистов и 20 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

Напомним, пожар в трехэтажном здании произошел в ночь на 23 января. Огнем охватило крышу в помещении, где находились ресторан «Пиноккио Djan» и пекарня «Патрик&Мари».

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