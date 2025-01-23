В Краснодаре потушили пожар в здании с рестораном и пекарней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«В 10:50 возгорание по улице Зиповской полностью ликвидировано. К ликвидации пожара привлекались 57 специалистов и 20 единиц техники», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время причины возгорания устанавливаются.
Напомним, пожар в трехэтажном здании произошел в ночь на 23 января. Огнем охватило крышу в помещении, где находились ресторан «Пиноккио Djan» и пекарня «Патрик&Мари».