Устроившего резню в школе Краснодара подростка депортировали с родителями из РФ

Напомним, 6 декабря в филиале школы № 94 в поселке Российском, в результате конфликта ученик напал с ножом на детей. Пятеро подростков получили травмы. Возраст пострадавших — от 12 до 14 лет. Один из ребят получил непроникающие ножевые ранения.