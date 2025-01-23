Устроившего резню в школе Краснодара подростка депортировали с родителями из РФ

Судебные приставы депортировали из страны подростка, устроившего поножовщину в школе Краснодара. Вместе с ним из России выдворили его родителей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Напомним, 6 декабря в филиале школы № 94 в поселке Российском, в результате конфликта ученик напал с ножом на детей. Пятеро подростков получили травмы. Возраст пострадавших — от 12 до 14 лет. Один из ребят получил непроникающие ножевые ранения.
«18 января 2025 года подлежащие выдворению граждане были препровождены сотрудниками органа принудительного исполнения Российской Федерации до пункта пограничного контроля в г. Минеральные Воды и отправлены авиарейсом в страну ближнего зарубежья», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Как ранее сообщало информагентство, отец восьмиклассника, который нанес травмы пятерым подросткам, одобрял ношение холодного оружия в учебное учреждение. Это рассказал один местных парней «Kub Mash» (18+). Мужчина также поддержал сына за поступок.
Как ранее сообщало информагентство, суд признал молодого человека виновным. С учетом возраста подсудимого, а также ряда других обстоятельств, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.