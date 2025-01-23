Водитель легковушки погиб при столкновении с большегрузом во Владивостоке

Напоминаем, это не первая авария на улице Снеговой, когда легковушка врезается в припаркованный у края проезжей части грузовик. Брошенные на обочинах, у тротуаров контейнеровозы являются серьёзной проблемой для всего города, не только для промзоны на Снеговой, так как они не только сужают проезжую часть, но и угрожают безопасности дорожного движения, поскольку стоят с выключенными фарами и маячками. Ночью при плохой видимости такое препятствие может не заметить даже осторожный водитель. Администрация Владивостока обещает организовать стоянку для большегрузного транспорта (сейчас такого места в городе нет), но только к 2030 году, когда удастся решить вопрос с финансированием.