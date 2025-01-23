Водитель легковушки погиб при столкновении с большегрузом во Владивостоке

22 января около 22:30 в районе остановки «ДСК» на улице Снеговой 21-летний водитель автомобиля Toyota Sai, ехавший со стороны улицы Камской, не справился с управлением и врезался в седельный тягач, стоявший у края проезжей части. Вероятно, автомобиль занесло на скользкой дороге — на протяжении дня в городе шёл снег при околонулевой температуре, при ночном выхолаживании тающий снег подмёрз.
Водитель в аварии не выжил. Его стаж управления транспортным средством составлял два года, в 2024 году к административной ответственности за нарушение ПДД его не привлекали. Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются полицией.
Напоминаем, это не первая авария на улице Снеговой, когда легковушка врезается в припаркованный у края проезжей части грузовик. Брошенные на обочинах, у тротуаров контейнеровозы являются серьёзной проблемой для всего города, не только для промзоны на Снеговой, так как они не только сужают проезжую часть, но и угрожают безопасности дорожного движения, поскольку стоят с выключенными фарами и маячками. Ночью при плохой видимости такое препятствие может не заметить даже осторожный водитель. Администрация Владивостока обещает организовать стоянку для большегрузного транспорта (сейчас такого места в городе нет), но только к 2030 году, когда удастся решить вопрос с финансированием.