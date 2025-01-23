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Мошенники оставили минчанку без квартиры накануне Нового года

Следователи рассказали подробности того, как квартирные аферисты мошенническим путем завладели квартирой пожилой минчанки.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Пенсионерка из Минска лишилась квартиры из-за действий мошенников, сообщили в УСК по Минску.

Специалисты проводят оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, уточнили в ведомстве.

Первомайский районный отдел УСК по Минску квалифицировал данные деяния как мошенничество, совершенного в особо крупном размере.

«Еще осенью 2024 года 77-летняя жительница Минска не предполагала, что в канун рождественских праздников в прямом смысле останется на улице. Однако в тот день все решил простой звонок», — рассказали в УСК по Минску.