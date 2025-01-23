Мошенники оставили минчанку без квартиры накануне Нового года

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Пенсионерка из Минска лишилась квартиры из-за действий мошенников, сообщили в УСК по Минску.
Специалисты проводят оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, уточнили в ведомстве.
Первомайский районный отдел УСК по Минску квалифицировал данные деяния как мошенничество, совершенного в особо крупном размере.
«Еще осенью 2024 года 77-летняя жительница Минска не предполагала, что в канун рождественских праздников в прямом смысле останется на улице. Однако в тот день все решил простой звонок», — рассказали в УСК по Минску.