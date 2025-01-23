Свердловский облсуд рассмотрит два дела о реабилитации нацизма в один день

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, сначала рассмотрят дело жительницы Нижнего Тагила. 22 июня 2024 года, в День памяти и скорби, нетрезвая женщина прикурила от Вечного огня на мемориале «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий». На замечания прохожих она никак не реагировала и отказывалась покинуть монумент. При этом дебоширка совершала танцевальные движения под музыку. В дальнейшем ее личность удалось установить.