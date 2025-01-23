Похитившие участника СВО Машкаев и Дашаев остались в СИЗО под Волгоградом

«По версии следствия, Машкаев и Дашаев 22 ноября 2024 года встретили своего знакомого в райцентре, пригласили его в свою иномарку, а затем силой затащили на пассажирское сиденье Toyota Camry. Когда по пути машина остановилась, мужчина сумел из нее выбраться и забежал в ломбард неподалеку», — рассказывают в пресс-службе Городищенского райсуда.