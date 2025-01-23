Похитившие участника СВО Машкаев и Дашаев остались в СИЗО под Волгоградом

Мужчины собирались разжиться за счет своего земляка, вымогая у него деньги.
«По версии следствия, Машкаев и Дашаев 22 ноября 2024 года встретили своего знакомого в райцентре, пригласили его в свою иномарку, а затем силой затащили на пассажирское сиденье Toyota Camry. Когда по пути машина остановилась, мужчина сумел из нее выбраться и забежал в ломбард неподалеку», — рассказывают в пресс-службе Городищенского райсуда.
Похитители пытались его догнать, но заметив, что на них обратили внимание очевидцы, выбежали из ломбарда и скрылись. На следующий день приятелей задержали полицейские. В тот же день им предъявили обвинения в похищении человека и вымогательстве.
25 ноября 2024 года задержанных арестовали. Срок заключения под стражу окончился 23 января 2025-го. Однако выйти на свободу арестантам не удалось — старший следователь Городищенского МрСО волгоградского Следкома обратился в суд с ходатайством о продлении срока их содержания под стражей.
Райсуд просьбу удовлетворил и оставил Машкаева и Дашаева в СИЗО до 23 февраля. Они могут обжаловать решение, как не вступившее в силу.