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Трех человек спасли полицейские из полыхающего дома в Ростовской области

В Ростовской области песчанокопские полицейские спасли людей из горящего частного дома.

Источник: ОМВД России по Песчанокопскому району

В Ростовской области сотрудники полиции спасли трех человек из полыхающего дома. Помощь людям оказали до прибытия пожарных, рассказали в МВД.

Инцидент произошел в Песчанокопском районе. Получилось так, что первыми о возгорании узнали правоохранители. Двое сотрудников прошли во двор и сразу же увидели, что горит половина постройки. Изнутри при этом доносились голоса людей.

Мужчины не стали ждать. Они вошли в задымленный дом и вывели на улицу трех человек. Пострадавшим была оказала доврачебная помощь. Параллельно с этим на место прибыли пожарные, которые быстро потушили горящую половину дома.

Как уточнили в ОМВД России по Песчанокопскому району, помощь при пожаре оказали старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков, старший лейтенант полиции Вячеслав Петриченко и участковый уполномоченный полиции, лейтенант полиции Евгений Алисов.

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