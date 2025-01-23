В Татарстане мужчина осужден за истязание детей на тренировках

В результате его действий пострадали 12 детей. Мужчина признан виновным по статьям «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Суд назначил ему наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.