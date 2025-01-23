В Татарстане мужчина осужден за истязание детей на тренировках

В Мамадышском районе мужчина осужден за истязание детей на тренировках. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
По версии следствия, будучи директором одного из спортивных клубов республики, тренер организовал выезд детей в период летних каникул 2023 года в профильный палаточный лагерь. В течение смены в процессе тренировок мужчина систематически оказывал физическое и психическое воздействие на детей за неправильно выполненное упражнение и отказ от выполнения упражнений в силу усталости.
В результате его действий пострадали 12 детей. Мужчина признан виновным по статьям «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Суд назначил ему наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, в инциденте с избиением первоклассника в Азнакаево разбирается полиция. 7 января в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о том, что в школе № 5 между учениками произошла драка, в результате которой один мальчик получил травмы.