Суд назначил экс-депутату Глущенко 18 лет колонии за убийство на Кипре

Глущенко обвиняется в убийстве предпринимателя Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина, а также переводчицы Виктории Третьяковой. Присяжные единогласно признали задержанного виновным. Приморский суд назначил Глущенко 18 лет колонии.
В данный момент он отбывает в колонии за заказное убийство депутата Галины Старовойтовы, которое совершил более 20 лет назад.
Ранее мы писали о том, что сторона обвинения затребовала для экс-депутата Глущенко 24,5 года колонии. Кроме того, прокурор требовал оштрафовать фигуранта на 300 тысяч рублей.