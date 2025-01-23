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Суд назначил экс-депутату Глущенко 18 лет колонии за убийство на Кипре

Приморский суд вынес приговор бывшему депутату Государственной думы Михаилу Глущенко, который обвиняется в убийстве трех человек на Кипре в 2004 году. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Глущенко обвиняется в убийстве предпринимателя Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина, а также переводчицы Виктории Третьяковой. Присяжные единогласно признали задержанного виновным. Приморский суд назначил Глущенко 18 лет колонии.

В данный момент он отбывает в колонии за заказное убийство депутата Галины Старовойтовы, которое совершил более 20 лет назад.

Ранее мы писали о том, что сторона обвинения затребовала для экс-депутата Глущенко 24,5 года колонии. Кроме того, прокурор требовал оштрафовать фигуранта на 300 тысяч рублей.