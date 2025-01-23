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Житель Петербурга признался, что совершил убийство в новогоднюю ночь

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга сообщил правоохранителям, что совершил убийство перед наступлением Нового года, по указанному им адресу найдено тело женщины, сообщил городской главк СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Двадцать третьего января в правоохранительные органы обратился местный житель с сообщением о том, что 31 декабря 2024 года им совершено убийство, указав адрес. Следователи незамедлительно выехали на место происшествия в квартиру дома на улице Можайской, где был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Вскоре будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе и медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти женщины.

На видео, которое опубликовало ГСУСК в своем Telegram-канале, видна квартира, в которой царит беспорядок, а на полу можно увидеть небольшую наряженную новогоднюю елку со стоящей рядом бутылкой, напоминающей винную.

По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, петербуржец, работающий обувным мастером, убил свою сожительницу, поссорившись с ней из-за денег. Он якобы сначала ударил ее киянкой по голове, а затем задушил галстуком. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

СК