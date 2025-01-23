Житель Петербурга признался, что совершил убийство в новогоднюю ночь

«Двадцать третьего января в правоохранительные органы обратился местный житель с сообщением о том, что 31 декабря 2024 года им совершено убийство, указав адрес. Следователи незамедлительно выехали на место происшествия в квартиру дома на улице Можайской, где был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.