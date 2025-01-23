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В Новосибирске возбуждено дело после падения дерева на двух школьников

В Новосибирске следователи начали разбираться в обстоятельствах травмирования двух несовершеннолетних.

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента, который произошел 22 января 2025 года в Кировском районе.

По информации следствия, во время прогулки по улице на школьников упало дерево. В результате один из мальчиков получил травму и был госпитализирован. К счастью, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для сбора доказательств. Также будет дана оценка действиям ответственных лиц, которые должны были следить за состоянием территории, где произошел инцидент. Расследование продолжается.

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