В Новосибирске возбуждено дело после падения дерева на двух школьников

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента, который произошел 22 января 2025 года в Кировском районе.
По информации следствия, во время прогулки по улице на школьников упало дерево. В результате один из мальчиков получил травму и был госпитализирован. К счастью, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для сбора доказательств. Также будет дана оценка действиям ответственных лиц, которые должны были следить за состоянием территории, где произошел инцидент. Расследование продолжается.