Третье уголовное дело о геноциде Верховный Суд Беларуси начнет рассматривать 6 февраля

Речь идет об уголовном деле в отношении Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной войны. Верховный Суд начнет рассмотрение по первой инстанции 6 февраля 2025 года в 10.00.
Уточняется, что уголовное дело состоит из 30 томов. По нему проходят 54 свидетеля.
Ранее в совершении геноцида (ст. 127 УК) были признаны виновными палачи Хатыни Владимир Катрюк и Константин Смовский. В отношении них Верховным Судом вынесены обвинительные приговоры без назначения наказания.