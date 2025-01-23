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Третье уголовное дело о геноциде Верховный Суд Беларуси начнет рассматривать 6 февраля

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное уголовное дело о геноциде белорусского народа Верховный Суд Беларуси начнет рассматривать 6 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ВС.

Речь идет об уголовном деле в отношении Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной войны. Верховный Суд начнет рассмотрение по первой инстанции 6 февраля 2025 года в 10.00.

Уточняется, что уголовное дело состоит из 30 томов. По нему проходят 54 свидетеля.

Ранее в совершении геноцида (ст. 127 УК) были признаны виновными палачи Хатыни Владимир Катрюк и Константин Смовский. В отношении них Верховным Судом вынесены обвинительные приговоры без назначения наказания.