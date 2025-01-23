Троих ипотечных аферистов задержали в Челябинской области

«Следователями и оперуполномоченными регионального Главка МВД при содействии СОБР территориального управления Росгвардии проведены обыски в домах подозреваемых в мошенничестве в сфере ипотечного кредитования», — сообщили в пресс-службе.
Мероприятия прошли в Коркино, Еткульском и Еманжелинском районах. Изъяты деньги, банковские карты, телефоны и патроны к оружию.
По версии следствия, в январе прошлого года шесть фигурантов оформили ипотеку на недееспособного гражданина, предварительно завысив цену недвижимости.
Таким образом они похитили около 1,5 млн рублей у банка. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
Трое фигурантов задержаны и помещены в ИВС.