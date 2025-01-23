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Троих ипотечных аферистов задержали в Челябинской области

Троих ипотечных аферистов задержали в Челябинской области — они оформили кредит на недееспособного гражданина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

«Следователями и оперуполномоченными регионального Главка МВД при содействии СОБР территориального управления Росгвардии проведены обыски в домах подозреваемых в мошенничестве в сфере ипотечного кредитования», — сообщили в пресс-службе.

Мероприятия прошли в Коркино, Еткульском и Еманжелинском районах. Изъяты деньги, банковские карты, телефоны и патроны к оружию.

По версии следствия, в январе прошлого года шесть фигурантов оформили ипотеку на недееспособного гражданина, предварительно завысив цену недвижимости.

Таким образом они похитили около 1,5 млн рублей у банка. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Трое фигурантов задержаны и помещены в ИВС.