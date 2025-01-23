Выехал на встречку. Пассажир авто травмирован в ДТП в Борисовском районе

22 января около 7.24 на 43-м км автодороги Р53 Слобода-Новосады Борисовского района 42-летний местный житель на автомобиле Ford Transit, двигаясь со стороны Борисова в направлении Жодино, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновения с автомобилем МАZ под управлением 44-летнего жителя Борисова. Последний двигался впереди в попутном направлении и совершал маневр левого поворота.