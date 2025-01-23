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Выехал на встречку. Пассажир авто травмирован в ДТП в Борисовском районе

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажир авто травмирован в ДТП в Борисовском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

22 января около 7.24 на 43-м км автодороги Р53 Слобода-Новосады Борисовского района 42-летний местный житель на автомобиле Ford Transit, двигаясь со стороны Борисова в направлении Жодино, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновения с автомобилем МАZ под управлением 44-летнего жителя Борисова. Последний двигался впереди в попутном направлении и совершал маневр левого поворота.

В результате ДТП пассажир автомобиля Ford Transit с полученными травмами госпитализирован. Ремнем безопасности он пристегнут не был.