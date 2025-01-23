Первую партию песка с мазутом вывезли из хутора под Анапой

С хутора Воскресенского под Анапой 23 января впервые начали вывозить загрязненный мазутом грунт на специализированные полигоны. Работа ведется беспрерывно. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на оперштаб Кубани.
Напомним, что временную площадку решили создать для замазученного песка с берегов Черного моря. Это стало необходимым, поскольку ежедневно волонтеры и спасатели собирают тонны нефтепродуктов, которые снова утягивает вода при ухудшении погодных условий.
До 23 января площадка работала исключительно на прием груза. За период с 27 декабря на нее вывезли 130 тысяч тонн песка. Материал с наибольшей концентрацией мазута складировали отдельно. Специалисты начали вывозить его самым первым.
Полностью утилизировать грунт планируют до 1 апреля. Сейчас его увозят в пять специализированных полигонов в Краснодарском крае и в два в Ростовской области.
Теперь основная часть работы на временной площадке заключается в уборке мешков, так как во второй половине января нефтепродукты стали привозить гораздо реже.
Напомним, что ранее главный инженер компании «Сириус» из Темрюкского района Михаил Лер рассказал о том, что смесь из нефтепродуктов, песка и грунта будут перерабатывать на специально оборудованной площадке, что исключит попадание вредных веществ в почву.