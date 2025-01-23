Первую партию песка с мазутом вывезли из хутора под Анапой

Напомним, что ранее главный инженер компании «Сириус» из Темрюкского района Михаил Лер рассказал о том, что смесь из нефтепродуктов, песка и грунта будут перерабатывать на специально оборудованной площадке, что исключит попадание вредных веществ в почву.