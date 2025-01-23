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Массовое ДТП в Карагандинской области: столкнулись 19 машин (видео)

23 января в Карагандинской области произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Источник: t.me/qazavtojol

По данным официального Telegram-канала нацкомпании, 23 января 2025 года с 10:30 на участке реконструкции автодороги Екатеринбург — Алматы (Караганда-Балхаш, км 1492−1855) движение в направлении из Балхаша в Караганду было открыто.

Решение принято в связи с улучшением погодных условий и скоплением транспортных средств. Движение организовано под сопровождением сотрудников полиции Карагандинской области и «КазАвтоЖола».

«В 12:30 на этом участке, на 1630 км, произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Предварительная причина ДТП — несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции», — отметили в «КазАвтоЖоле».