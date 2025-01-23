Беременная упала на живот на скользком тротуаре на Шлиссельбургском проспекте

К слову, по информации журналистов, из-за неочищенных снега и наледи в Северной столице пострадали еще несколько человек. Так, помощь медиков потребовалась 55-летней женщине, у которой после неудачной прогулки диагностировали переломы большеберцовой и малоберцовой костей ноги. Гололед стал причиной вызова бригады скорой помощи к дому 29 на проспекте Ленина в Колпино, где упала 34-летняя жительница. Ее отправили в городскую больницу с переломами правой стопы. Похожий эпизод случился также на территории Ленинградской области, где в деревне Кипень равновесие на льду не смог удержать 14-летний мальчик.