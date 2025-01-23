Милиция задержала 16-летнего первокурсника минского колледжа, устроившегося на фирму по обмену валют

Минская милиция задержала 16-летнего первокурсника за подработку с обменом валют. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в Московское РУВД обратился сын 88-летней жительницы Минска, которая оказалась жертвой мошенничества. Пенсионерка, думая, что спасает попавшую в ДТП невестку, отдала аферистам 10 000 долларов.
Сотрудники милиции установили и задержали двоих курьеров, которые по цепочке вывезли деньги за границу. В ведомстве отметили, что у пожилой минчанки деньги забрал 16-летний первокурсник одного из минских колледжей. Он через интернет устроился курьером в «фирму по обмену валют». Несовершеннолетнему было известно о том, что подработка связана с мошенничеством, но он согласился выполнять преступные заказы.
Говорится, что, следуя указаниям куратора, он отвез деньги 38-летней минчанка, которая являлась еще одной посредницей. Так, фигурантка поехала в соседнюю страну, где передала денежную сумму третьему лицу. Заведены уголовные дела.
Тем временем милиция задержала 18-летнюю минчанку в первый день работы.
Ранее профсоюз сказал, что минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и нехватку товара.
А еще профсоюз сказал, может ли наниматель вызвать на работу с больничного или отпуска.
Кстати, минский метрополитен сказал про бесплатный проезд в воскресенье, 26 января.