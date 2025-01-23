Милиция задержала 16-летнего первокурсника минского колледжа, устроившегося на фирму по обмену валют

Сотрудники милиции установили и задержали двоих курьеров, которые по цепочке вывезли деньги за границу. В ведомстве отметили, что у пожилой минчанки деньги забрал 16-летний первокурсник одного из минских колледжей. Он через интернет устроился курьером в «фирму по обмену валют». Несовершеннолетнему было известно о том, что подработка связана с мошенничеством, но он согласился выполнять преступные заказы.