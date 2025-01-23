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На трассе Екатеринбург — Алма-Ата столкнулись 19 машин

АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Столкновение 19 автомобилей произошло на трассе Екатеринбург — Алма-Ата в Казахстане, на месте работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщили в пресс-службе компании — оператора автодорог республики «Казавтожол».

Источник: РИА "Новости"

По данным компании, инцидент произошел в 12:30 по местному времени (10:30 мск) на 1630-м км дороги. «Предварительная причина ДТП — несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции», — отмечается в сообщении. Информация о пострадавших не уточняется.

Трасса ранее была закрыта из-за метели с сильным ветром, однако в 10:30 по местному времени (8:30 мск) ее решили открыть для движения из-за улучшения погодных условий и скопления большого количества машин, ожидающих проезда.

В Казахстане на этой неделе из-за бурана и штормового ветра регулярно закрывали дороги, МВД обращалось к водителям с просьбой воздержаться от поездок и не подвергать себя риску. По данным МЧС Казахстана, спасатели за последние сутки эвакуировали более 400 человек из машин, которые не смогли продолжить движение по заснеженным трассам.