На трассе Екатеринбург — Алма-Ата столкнулись 19 машин

В Казахстане на этой неделе из-за бурана и штормового ветра регулярно закрывали дороги, МВД обращалось к водителям с просьбой воздержаться от поездок и не подвергать себя риску. По данным МЧС Казахстана, спасатели за последние сутки эвакуировали более 400 человек из машин, которые не смогли продолжить движение по заснеженным трассам.