На трассе Екатеринбург — Алма-Ата столкнулись 19 машин

По данным компании, инцидент произошел в 12:30 по местному времени (10:30 мск) на 1630-м км дороги. «Предварительная причина ДТП — несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции», — отмечается в сообщении. Информация о пострадавших не уточняется.
Трасса ранее была закрыта из-за метели с сильным ветром, однако в 10:30 по местному времени (8:30 мск) ее решили открыть для движения из-за улучшения погодных условий и скопления большого количества машин, ожидающих проезда.
В Казахстане на этой неделе из-за бурана и штормового ветра регулярно закрывали дороги, МВД обращалось к водителям с просьбой воздержаться от поездок и не подвергать себя риску. По данным МЧС Казахстана, спасатели за последние сутки эвакуировали более 400 человек из машин, которые не смогли продолжить движение по заснеженным трассам.