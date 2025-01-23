Тела пяти человек обнаружили в доме на севере Казахстана

«По прибытии огнеборцев дом был полностью охвачен огнем, в результате чего произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела двух взрослых и троих детей, их личности устанавливают», — рассказали в ДЧС Северо-Казахстанской области.