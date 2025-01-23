Тела пяти человек обнаружили в доме на севере Казахстана

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью на пульт «112» поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Ступинка района Шал акына Северо-Казахстанской области.
«По прибытии огнеборцев дом был полностью охвачен огнем, в результате чего произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела двух взрослых и троих детей, их личности устанавливают», — рассказали в ДЧС Северо-Казахстанской области.
Силами и средствами ДЧС СКО и пожарным постом пожар полностью ликвидировали на площади 104 кв.м. Группа психологической помощи оказала экстренную психологическую помощь родным и близким погибших. На место происшествия выехал начальник ДЧС СКО Жомарт Аскаров. Также работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС. Причины пожара устанавливаются.
Обход жилого сектора села в рамках профилактической работы с населением по предупреждению пожаров был проведен сотрудниками районного отдела по ЧС 5 октября 2024 года.