Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тела пяти человек обнаружили в доме на севере Казахстана

При пожаре в частном доме в селе Ступинка в Северо-Казахстанской области погибли двое взрослых и трое детей. Их личности устанавливают, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Источник: ДЧС СКО

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью на пульт «112» поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Ступинка района Шал акына Северо-Казахстанской области.

«По прибытии огнеборцев дом был полностью охвачен огнем, в результате чего произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела двух взрослых и троих детей, их личности устанавливают», — рассказали в ДЧС Северо-Казахстанской области.

Силами и средствами ДЧС СКО и пожарным постом пожар полностью ликвидировали на площади 104 кв.м. Группа психологической помощи оказала экстренную психологическую помощь родным и близким погибших. На место происшествия выехал начальник ДЧС СКО Жомарт Аскаров. Также работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС. Причины пожара устанавливаются.

Обход жилого сектора села в рамках профилактической работы с населением по предупреждению пожаров был проведен сотрудниками районного отдела по ЧС 5 октября 2024 года.

пожары