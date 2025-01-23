Еще одного карателя времен ВОВ будут судить в Минске

Имеются ввиду действия нацистских преступников, их пособников, а также националистических формирований. При этом под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие в БССР в годы войны и после нее до 31 декабря 1951 года. За отрицание фактов геноцида в этот период полагается уголовная ответственность. Максимальная санкция — 10 лет лишения свободы.