Еще одного карателя времен ВОВ будут судить в Минске

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Очередное уголовное дело о геноциде белорусского народа рассмотрит Верховный суд, сообщает пресс-служба судебного органа.
«Уголовное дело в отношении Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной войны, Верховный Суд Республики Беларусь начнет рассматривать по первой инстанции 6 февраля 2025 года в 10:00», — говорится в сообщении.
Дело насчитывает 30 томов, и по нему проходят 54 свидетеля.
Ранее генпрокурор Беларуси Андрей Швед заявлял, что Серафимович «лишил жизни не менее 4 144 человек, включая 622 ребенка».
В свою очередь Верховный суд сообщил, что Серафимович (уроженец Минской губернии Российской империи) после войны жил в Великобритании, где и скончался в 1997 году.
«Семен Серафимович осенью 1941 года добровольно вступил в военизированное подразделение районной вспомогательной полиции, дислоцирующееся на территории местечка Мир, а вскоре его возглавил», — отметили в суде.
Серафимовича обвиняют в том, что он проводил карательные операции, уничтожал узников гетто в Мирском районе (сейчас Кореличский).
Ранее в Беларуси уже осудили посмертно других коллаборационистов, которые участвовали в массовых убийствах. Например, в декабре 2024 года глава 118-го карательного батальона Константин Смовский признан виновным в геноциде белорусского народа.
В 2022 году была принят закон «О геноциде белорусского народа». В документе официально закреплено, что преступления по планомерному физическому уничтожению белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период — это геноцид.
Имеются ввиду действия нацистских преступников, их пособников, а также националистических формирований. При этом под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие в БССР в годы войны и после нее до 31 декабря 1951 года. За отрицание фактов геноцида в этот период полагается уголовная ответственность. Максимальная санкция — 10 лет лишения свободы.