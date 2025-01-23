Осужденного за смерть Старовойтовой приговорили за тройное убийство

Суд в Петербурге в 2013 году приговорил бывшего депутата к восьми годам колонии по делу о вымогательстве. Также один из свидетелей убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой назвал Глущенко заказчиком преступления, он свою вину признал. В 2015-м его приговорили по совокупности к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. руб. Однако, согласно обвинительному приговору, Шевченко являлся организатором убийства «в целях прекращения государственной деятельности» Старовойтовой, заказчик до сих по неизвестен. Исполнители Юрий Колчин и Виталий Акишин получили 20 и 23 года заключения соответственно.