13 жителей Башкирии скончались в результате пожаров

В Башкирии с начала года произошло 257 пожаров, в результате которых скончались 13 человек. Об этом рассказал председатель Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
По словам главы ведомства, из-за морозов увеличилось количество пожаров, произошедших из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей, а также из-за нарушений эксплуатации и техсостояния электрооборудования, вызванных интенсивным использованием мощных обогревателей.
— Не допускайте перекаливание печного оборудования, не топите печи, имеющие трещины и прогары. Не устанавливайте электрообогреватели вблизи легкосгораемых предметов и материалов, таких как мебель, шторы, ни в коем случае не сушите на них одежду. Не оставляйте включенные электроприборы, топящиеся печи и камины без присмотра, — призвал Первов.
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