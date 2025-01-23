13 жителей Башкирии скончались в результате пожаров

— Не допускайте перекаливание печного оборудования, не топите печи, имеющие трещины и прогары. Не устанавливайте электрообогреватели вблизи легкосгораемых предметов и материалов, таких как мебель, шторы, ни в коем случае не сушите на них одежду. Не оставляйте включенные электроприборы, топящиеся печи и камины без присмотра, — призвал Первов.