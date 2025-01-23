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13 жителей Башкирии скончались в результате пожаров

В Башкирии во время пожаров погибли 13 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с начала года произошло 257 пожаров, в результате которых скончались 13 человек. Об этом рассказал председатель Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

По словам главы ведомства, из-за морозов увеличилось количество пожаров, произошедших из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей, а также из-за нарушений эксплуатации и техсостояния электрооборудования, вызванных интенсивным использованием мощных обогревателей.

— Не допускайте перекаливание печного оборудования, не топите печи, имеющие трещины и прогары. Не устанавливайте электрообогреватели вблизи легкосгораемых предметов и материалов, таких как мебель, шторы, ни в коем случае не сушите на них одежду. Не оставляйте включенные электроприборы, топящиеся печи и камины без присмотра, — призвал Первов.

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