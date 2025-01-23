На миллион. Экс-главу красноярской ГАИ обвиняют в продаже красивых номеров

Однако и это не всё. По версии следствия, он помог знакомым в сдаче теоретической части экзамена на водительские права и отмене штрафа за избыточную тонировку авто.
Подробности уголовного дела Андрея Сиротинина — в материале корреспондента krsk.aif.ru.
Заработал почти 1 млн рублей.
В уголовном деле Андрея Сиротина появился новый эпизод. В этот раз экс-начальника краевой Госавтоинспекции и его подчинённого — главу отдела оперативного управления и подготовки информации ГАИ — подозревают в продаже «красивых номеров». Следователи СК считают, что с февраля по октябрь 2024 года фигуранты дела помогли двум красноярцам получить 9 регистрационных знаков с определёнными буквами и цифрами, которые желали «клиенты».
За это, по данным следствия, Сиротинин и его подчинённый получили 925 тысяч рублей. В Следственном комитете корреспонденту krsk.aif.ru сообщили, что экс-начальника краевой ГАИ и покупателей «красивых» номеров в ближайшее время ожидает допрос, поэтому подробности по делу сообщат позже.
Сиротинину предъявлено обвинение по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере). Сейчас экс-начальник краевой ГАИ находится под стражей, там он пробудет до 13 марта этого года. Другой фигурант дела также был арестован.
Помог знакомым.
В деле Андрея Сиротина фигурируют ещё два эпизода. По данным следствия, экс-начальник краевой ГАИ весной 2024 года незаконно помог двум своим знакомым, которые бесплатно отремонтировали его квартиру в ЖК «Новоостровский» на улице Бограда.
Так, одному из них Сиротинин помог получить отметку о сдаче теоретической части экзамена по ПДД. Водительские права красноярцу выдали 3 июня 2024 года. Второму работнику экс-начальник ГАИ помог уйти от привлечения к административной ответственности за чрезмерную тонировку автомобиля. Он также потребовал от подчинённых удалить всю информацию о нарушениях из базы данных Госавтоинспекции.
К слову, по эпизоду с тонировкой проходит и командир полка ДПС Красноярска Владимир Евсеенко. За помощь Сиротинину он получил взятку стройматериалами в размере 60 тысяч рублей.
Экс-начальника ГАИ задержали 14 января, в отношении него были возбуждены два уголовных дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры. В ведомстве отметили, что Сиротинин свою вину не признал, однако заявил, что действительно помог знакомому со сдачей экзамена на водительские права, другой эпизод он отрицает.
Что известно о Андрее Сиротинине?
Андрею Сиротинину 47 лет, он родился в Абакане и окончил Орловский юридический институт МВД России. После получения высшего образования стал работать в органах внутренних дел. С 2019-го по 2022 год был заместителем начальника краевого ГИБДД, а с августа 2022-го по ноябрь 2024 года уже стал занимать должность руководителя краевой Госавтоинспекции.
В ноябре 2024 года покинул руководящую должность в связи с выходом на пенсию. На данный момент обязанности руководителя Госавтоинспекции Красноярского края исполняет его заместитель Сергей Молявко.