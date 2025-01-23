На миллион. Экс-главу красноярской ГАИ обвиняют в продаже красивых номеров

Экс-начальника ГАИ задержали 14 января, в отношении него были возбуждены два уголовных дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры. В ведомстве отметили, что Сиротинин свою вину не признал, однако заявил, что действительно помог знакомому со сдачей экзамена на водительские права, другой эпизод он отрицает.