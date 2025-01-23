Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области задержали подозреваемых в мошенничестве с ипотекой

ЧЕЛЯБИНСК, 23 января. /ТАСС/. Три человека задержаны в Челябинской области по делу о мошенничестве с ипотечным кредитом, в результате было похищено 1,5 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Трое фигурантов задержаны и помещены в ИВС. Проводится дальнейшее расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору», — сказали в пресс-службе.

По информации полиции, обыски провели следователи и оперуполномоченные главного управления МВД России по Челябинской области при содействии СОБР территориального управления Росгвардии в Коркине, Еткульском и Еманжелинском районах. Изъяты деньги, банковские карты, телефоны и патроны к оружию.

По версии следствия, в январе 2024 года шесть фигурантов оформили ипотеку на недееспособного гражданина для покупки недвижимости, предварительно завысив цену, что позволило похитить около 1,5 млн рублей.