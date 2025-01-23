В Челябинской области задержали подозреваемых в мошенничестве с ипотекой

ЧЕЛЯБИНСК, 23 января. /ТАСС/. Три человека задержаны в Челябинской области по делу о мошенничестве с ипотечным кредитом, в результате было похищено 1,5 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.