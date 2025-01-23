В Челябинской области задержали подозреваемых в мошенничестве с ипотекой

«Трое фигурантов задержаны и помещены в ИВС. Проводится дальнейшее расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору», — сказали в пресс-службе.
По информации полиции, обыски провели следователи и оперуполномоченные главного управления МВД России по Челябинской области при содействии СОБР территориального управления Росгвардии в Коркине, Еткульском и Еманжелинском районах. Изъяты деньги, банковские карты, телефоны и патроны к оружию.
По версии следствия, в январе 2024 года шесть фигурантов оформили ипотеку на недееспособного гражданина для покупки недвижимости, предварительно завысив цену, что позволило похитить около 1,5 млн рублей.