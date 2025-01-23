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Три человека пострадали в результате двух ДТП в Крыму

За прошедшие сутки в Крыму произошло два ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму за минувшие сутки произошло два дорожно-транспортных происшествия. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму в своей ежедневной сводке.

Одна авария произошла в Симферополе. На повороте на село Строгоновка столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

Второе ДТП, на которое выезжали спасатели, произошло в Красногвардейском районе. В селе Ближнее произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего пострадал один человек. Проводить деблокирование в обоих случаях не потребовалось.