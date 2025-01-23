Самарец, покалечивший винтом катера девочку, будет содержать её до 18 лет

Мировой судья Красноярского судебного района Самарской области вынес приговор 60-летнему судоводителю из Самары покалечившего винтом катера девочку. Водитель маломерного судна признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
Как сообщалось ранее, водитель катера перерубил винтом девочке ноги. Это случилось вечером, 30 июля 2023 года на реке Сок в селе Малая Царевщина. Управлявший катером «Вектор» мужчина по неосторожности наехал на купающуюся в реке 12-летнюю девочку. Водитель катера попытался скрыться, но его нашли и задержали. Здоровью девочки был причинён тяжкий вред.
Суд приговорил судоводителя к двум годам ограничения свободы и конфисковал катер в доход государства.
Кроме того, с осужденного, в качестве компенсации морального вреда, причиненного девочке, суд взыскал 1,5 миллиона рублей и обязал выплачивать ей ежемесячно возмещение в размере прожиточного минимума до 18 лет, сообщили в Центральном МСУТ СК России и в Приволжской транспортной прокуратуре.