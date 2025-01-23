Самарец, покалечивший винтом катера девочку, будет содержать её до 18 лет

Как сообщалось ранее, водитель катера перерубил винтом девочке ноги. Это случилось вечером, 30 июля 2023 года на реке Сок в селе Малая Царевщина. Управлявший катером «Вектор» мужчина по неосторожности наехал на купающуюся в реке 12-летнюю девочку. Водитель катера попытался скрыться, но его нашли и задержали. Здоровью девочки был причинён тяжкий вред.