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Самарец, покалечивший винтом катера девочку, будет содержать её до 18 лет

С осужденного на два года ограничения свободы судоводителя также взыскано 1,5 миллиона рублей и конфискован катер.

Мировой судья Красноярского судебного района Самарской области вынес приговор 60-летнему судоводителю из Самары покалечившего винтом катера девочку. Водитель маломерного судна признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Как сообщалось ранее, водитель катера перерубил винтом девочке ноги. Это случилось вечером, 30 июля 2023 года на реке Сок в селе Малая Царевщина. Управлявший катером «Вектор» мужчина по неосторожности наехал на купающуюся в реке 12-летнюю девочку. Водитель катера попытался скрыться, но его нашли и задержали. Здоровью девочки был причинён тяжкий вред.

Суд приговорил судоводителя к двум годам ограничения свободы и конфисковал катер в доход государства.

Кроме того, с осужденного, в качестве компенсации морального вреда, причиненного девочке, суд взыскал 1,5 миллиона рублей и обязал выплачивать ей ежемесячно возмещение в размере прожиточного минимума до 18 лет, сообщили в Центральном МСУТ СК России и в Приволжской транспортной прокуратуре.