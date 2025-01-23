«Пенсионерка не понимала, что происходит». В Минске 77-летняя женщина продала квартиру перед Новым годом после звонка мошенников

В Минске пенсионерка продала квартиру перед Новым годом, поговорив с мошенниками. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
«Еще в сентябре прошлого года 77-летняя жительница столицы не предполагала, что в канун рождественских праздников, в прямом смысле, останется на улице. Однако в тот день все решил простой звонок», — говорится в сообщении.
Пожилой минчанке позвонил неизвестный, представившись оператором сотовой связи. Он сказал, что на баланс личного номера пенсионерки поступают небольшие суммы денег. Звонивший не объяснил, откуда именно подобная активность и что это может быть, но пообещал со всем разобраться.
«Пенсионерка не понимала, что происходит и на то был расчет», — уточнили в Следственном комитете.
Следующий телефонный разговор у женщины состоялся с якобы сотрудником Комитета государственной безопасности и не оставил ей шанса на критическое восприятие информации. Аферист заявил, что квартира пенсионерки, расположенная в Первомайском районе«, попала в “топ” просмотров на сайтах, связанных с продажей недвижимости. Он подчеркнул, что в любой момент неизвестные могут выгнать женщину на улицу, “так как у них на руках имеются поддельные документы на жилплощадь”.
Вместе с тем звонивший пояснил, что в его практике уже были подобные случаи и он знает, как именно остановить преступников. Так, пенсионерке нужно было самой распорядиться своим имуществом. Для этого ей следовало обратиться в риэлтерское агентство, чтобы в кратчайшие сроки найти покупателя.
В ведомстве обратили внимание на то, что мошенники сопровождали и контролировали каждый шаг пожилой минчанки. Они предоставили ей контакты агента по операциям с недвижимостью, каждый день были на связи с женщиной. Кроме того, периодически они запугивали ее, требуя держать все происходящее в тайне от близких и родственников.
«В декабре столичные “метры”, да еще по привлекательной цене, довольно быстро заинтересовали потенциальных покупателей», — говорится в сообщении.
Сообщается, что продажа квартиры состоялась за пару дней. Минчанка смогла получить за нее около 50 тысяч долларов. После этого, следуя инструкциям, женщина в несколько этапов перевела деньги на указанные аферистами реквизиты для «декларирования». Пенсионерка была уверена в том, что ее любимый дом в безопасности и больше никто не сможет угрожать ее благополучию.
Однако новая хозяйка квартиры настаивала на выселении, а якобы сотрудники КГБ звонить перестали. Пенсионерка, рассказав обо всем своему сыну, поняла, что действовала под влиянием мошенников из-за чего лишилась квартиры. Следователи завели уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Ранее милиция задержала 16-летнего первокурсника минского колледжа, устроившегося на фирму по обмену валют.
Тем временем в Минске квартира загорелась из-за мобильного телефона, с которым играла собака: «В комнате находилась 79-летняя женщина-инвалид».
Кстати, профсоюз сказал, что минчане могут пожаловаться на подскочившие цены и нехватку товара.