«Пенсионерка не понимала, что происходит». В Минске 77-летняя женщина продала квартиру перед Новым годом после звонка мошенников

В ведомстве обратили внимание на то, что мошенники сопровождали и контролировали каждый шаг пожилой минчанки. Они предоставили ей контакты агента по операциям с недвижимостью, каждый день были на связи с женщиной. Кроме того, периодически они запугивали ее, требуя держать все происходящее в тайне от близких и родственников.