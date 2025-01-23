Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК РФ вмешался в расследование гибели ребенка в Ростовской области

Расследование гибели подростка от аэрозольного баллончика на Дону взял на контроль глава СК.

Источник: Комсомольская правда

Доклад об обстоятельствах смерти школьника в Азовском районе Ростовской области потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.

— По данным СМИ, ребенок погиб от ожогов, полученных в результате распыления аэрозольного баллончика. По факту произошедшего сейчас проводится процессуальная проверка в рамках статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), — говорится в информации Следкома.

Напомним, обстоятельства случившегося выясняют и представители прокуратуры Ростовской области. Сотрудники надзорного ведомства взяли на контроль работу следователей. Добавим, о травмировании подростка при хлопке аэрозольного баллончика также сообщали в управлении МЧС.