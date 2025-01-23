Глава СК РФ вмешался в расследование гибели ребенка в Ростовской области

— По данным СМИ, ребенок погиб от ожогов, полученных в результате распыления аэрозольного баллончика. По факту произошедшего сейчас проводится процессуальная проверка в рамках статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), — говорится в информации Следкома.