Глава СК РФ вмешался в расследование гибели ребенка в Ростовской области

Доклад об обстоятельствах смерти школьника в Азовском районе Ростовской области потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.
— По данным СМИ, ребенок погиб от ожогов, полученных в результате распыления аэрозольного баллончика. По факту произошедшего сейчас проводится процессуальная проверка в рамках статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), — говорится в информации Следкома.
Напомним, обстоятельства случившегося выясняют и представители прокуратуры Ростовской области. Сотрудники надзорного ведомства взяли на контроль работу следователей. Добавим, о травмировании подростка при хлопке аэрозольного баллончика также сообщали в управлении МЧС.