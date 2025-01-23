Актёр сериала «Тайны следствия» госпитализирован со съёмочной площадки

По данным SHOT, всё произошло накануне вечером в одной из квартир на проспекте Тореза в Санкт-Петербурге, где готовились съёмки второго сезона криминального сериала «Дом с ментами». В какой-то момент Тищенко стало плохо, он упал с дивана, разбил нос — и у него начались судороги.
Скорая приехала быстро, актёра экстренно госпитализировали в реанимацию. Выяснилось, что у него сильное отравление токсинами, а судороги — из-за отказа от алкоголя после длительного употребления. Виктор борется с пагубной привычкой и попытался резко бросить. Сейчас врачи стабилизируют состояние артиста.
Виктор Тищенко снимался в сериалах «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Агент особого назначения» и др.